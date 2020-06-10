Бельгийского принца оштрафовали за нарушение карантина в Испании

Власти испанского региона Андалусия приговорили принца Бельгии Иоахима к штрафу в размере €10,4 тыс. за нарушение правил карантина в стране, сообщает Reuters.

По данным агентства, 28-летний принц решил посетить несколько вечеринок в Кордове, после чего почувствовал себя плохо. Позже его анализ на коронавирус показал положительный результат.

В одной из таких вечеринок приняли участие 27 посетителей, хотя по нынешним правилам в Испании запрещено собираться в группы более 15 человек.

Принц Иоахим является сыном принцессы Бельгии Астрид и племянником короля Бельгии Филиппа. В Испанию он приехал для прохождения учебной стажировки.