Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что США планировали сделать Беларусь и Украину членами НАТО, чтобы избежать «серой зоны», которая возникла между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом он сообщил в эфире телеканала СТВ.

«Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Беларусь, и который сказал, что Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО, чтобы избежать вот этой «серой зоны», которая возникла между Россией и Североатлантическим альянсом», — сказал он.

Ранее Макей заявил, что из Беларуси хотят сделать «вторую Украину». Он также сказал, что безответственность и непредсказуемость стран Запада становятся «абсолютной нормой». По его словам, принимаемые в отношении Беларуси меры «выходят за пределы человеческого понимания», и Минску сложно играть по каким-то правилам.