Министерство обороны Беларуси сообщило, что в четверг утром была сбита ракета комплекса С-300, выпущенная с территории Украины.

Об этом говорится в заявлении ведомства, пишет «Европейская правда».

«Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области», — говорится в сообщении.

«В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса С-300, выпущенной с территории Украины», — заявили в Минобороны Беларуси.

Село Горбаха находится примерно в 20 км от белорусско-украинской границы.

Телеканал Sky News цитирует белорусского чиновника, который постарался развеять опасения по поводу предполагаемого инцидента, заявив: «Местным жителям абсолютно не о чем беспокоиться».