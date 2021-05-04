Беларусь ввела тарифы на транспортировку нефти по трем новым маршрутам

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси установило тарифы на услуги по транспортировке нефти по трем дополнительным маршрутам. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на национальном правовом портале.

Ранее ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обратилось в МАРТ с просьбой установить тарифы на транспортировку нефти по направлениям Невель (граница РФ и Беларуси ) — Полоцк (Беларусь), Унеча (Высокое) (граница РФ и Беларуси ) — Полоцк и Полоцк — Новополоцк.

В соответствии с документом тариф на транспортировку нефти по маршруту Невель — Полоцк установлен в размере 45,39 российского рубля за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча — Полоцк — 175,6 российского рубля, Полоцк — Новополоцк — 0,46 российского рубля.

Как отметили в пресс-службе МАРТ, решение обусловлено необходимостью проведения технических регламентных работ на отдельных участках нефтепроводов ОАО «Гомельтранснефть Дружба». При этом размер тарифов определен в соответствии с методикой изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, утвержденной министерством экономики по согласованию с Федеральной службой по тарифам РФ.