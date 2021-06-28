Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство, а также начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. Об этом сказано в заявлении пресс-службы МИД Беларуси в понедельник.

Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Белоруссии в МИД был вызван глава представительства ЕС в республике Дирк Шубель.

«Дипломату доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам. Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство», — говорится в сообщении. — Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС».

В ходе встречи послу Европейского союза была заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство.(ТАСС)