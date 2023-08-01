Глава Министерства обороны Беларусь Виктор Хренин встретился с начальником генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского Минобороны.

Как заявили в военном ведомстве, белорусская сторона договорилась об интенсификации взаимодействия с Ираном в военной сфере.

«Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере подготовки и применения вооруженных сил, а также наметили дальнейшие шаги по углублению и интенсификации двустороннего взаимодействия», — сказано в сообщении.

Накануне стало известно, что Беларусь и Иран подписали меморандум о взаимопонимании между оборонными ведомствами и план военного сотрудничества на 2023 год.

Хренин находится в Иране с официальным визитом.

До этого президент Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Тегеран стал надежным партнером для Минска.