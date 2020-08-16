Беларусь глазами «диванных экспертов»

Ситуация в Беларуси и вокруг нее продолжает оставаться напряженной и чреватой настоящими трагедиями. Президент РБ Александр Лукашенко сделал ряд заявлений, которые говорят о том, что может быть реализован ровно тот самый сценарий, о котором упомянула главный редактор пропагандистского информационного агентства «Россия сегодня» и руководитель телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян. Напомню, что она намекнула, что России надо ввести своих военных в Беларусь, где люди несколько дней подряд протестуют против итогов нынешних президентских выборов, считая их сфальсифицированными.

Об этом же, просто более витиевато, заговорил и сам Лукашенко. «Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — подчеркнул он. А спустя некоторое время он же заявил о готовности России помочь РБ «при первом же нашем запросе». По словам белорусского лидера, об этом он договорился с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе последнего телефонного разговора.

Такое развитие событий уже называют катастрофой. Так, главный редактор онлайн-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева-Боровик напомнила на своей странице в Фейсбук, что за последние сутки Россия — получила от Беларуси вагнеровцев, которых задержали в Минске; — объявила в розыск основателя оппозиционного телеграм канала Нехта ( 2 млн. подписчиков), по сути главной площадки нынешних протестов — пообещала военную помощь Лукашенко в случае необходимости. «Лукашенко как загнанный зверь упал в ноги Путину. А это ещё без европейских санкций и полной политической изоляции. Перспектива аншлюса кажется неизбежной. И это страшно. Страшно для нас тоже. А ещё страшнее, что у нынешней украинской власти нет стратегии и, кажется, понимания серьёзности ситуации»,- считает она.

Высказался и кандидат в президенты РБ Андрей Дмитриев. «Александр Лукашенко заявил, что что-то угрожает Союзному государству. Я обращаюсь к Владимиру Путину, руководству Российской Федерации, российским политикам и военным. Не дай Бог кто-то из руководства Беларуси попросит вас ввести войска. Это провокация. И это разрушит Союзное государство. Мы ценим дружбу с вами. Мы хотим ее сохранить. Лучшая помощь сейчас — это солидарность с задержанными, требование свободы для политзаключённых. Со всеми нашими вопросами мы разберёмся сами. Кроме солидарности нам не нужна помощь никаких других государств. Не важно, со стороны ЕС, США или России»,- написал он на своей странице в Фейсбук.

Чем все это закончится, предсказать очень сложно. Ведь, в РБ набирает обороты кампания «Беларусь за нового президента». Не только в Минске, но и в других городах РБ люди выходят на мирные акции, организовывают забастовки, проявляют солидарность и находят десятки других способов демонстрации несогласия с итогами нынешних президентских выборов. И вот именно в этой связи я хотел бы обратить внимание на какое-то алогичное явление под названием восторги происходящим в Беларуси со стороны многих граждан нашей страны.

Там еще непонятно, чем все закончится. Не исключена реальная катастрофа в виде аншлюса со стороны РФ, а масса азербайджанских пользователей социальных сетей уже пишут о своем восторге гражданами Беларуси. Мол, молодцы, что вышли протестовать и отстояли свои голоса. О том, что никто и ничего еще не отстоял, что нынешнее руководство РБ не намерено слушать протестующих, они как-то не хотят или не могут слышать. Они умиляются кадрами, где белорусские девушки дарят цветы белорусским же силовикам, которые опустили щиты и не применили силу. Идут рассуждения о рождении новой белорусской нации. И это при том, что ровно такие же белорусские силовики несколько дней калечили, жестоко избивали мирных участников акций протеста! Их никто не наказал, не осудил. Чем же тут восторгаться!

А главное — зачем? Да, РБ является государством, с которым у Азербайджана теплые и дружественные отношения. Но, это, как ни крути, другая страна! И совершенно прав Андрей Дмитриев, когда говорит, что с ситуацией в РБ должны разбираться сами белорусы. Уж точно не гражданам Азербайджана, где есть куча собственных проблем, начиная от социально-экономических и заканчивая карабахской, что-то советовать белорусам, приводить их в качестве примера для подражания. Увы, но такая модель поведения, такое стремление восторгаться событиями в разных странах мира, свойственна многим азербайджанцам.

Прекрасно помню, что в Азербайджане возводили в герои и кумиры триумфаторов грузинской «революции роз» во главе с Саакашвили, потом украинской «оранжевой достоинства» во главе с Ющенко. В Украине была еще и «революция достоинства» во главе с Порошенко и иными лидерами Майдана. И ею также восторгались очень многие в стране. Напомнить, чем все это закончилось для Грузии и Украины? Россия в итоге пошла войной на обе эти страны. Она лишила Грузию Южной Осетии и Абхазии, а Украину Крыма и Донбасса. При этом, Крым был присоединен к РФ. Уверен, что совсем не этого хотели в Грузии и Украине, но факт остается фактом — они получили то, что получили. И никакой Запад не сумел воспрепятствовать планам РФ.

Сомневаюсь, что он будет бороться за Беларусь, если по просьбе Лукашенко к Путину, в РБ войдут российские войска, начав аншлюс этой страны. И, такова суровая реальность, протестующие граждане РБ ничего не сумеют противопоставить этим планам. Так стоит ли азербайджанским комментаторам, «диванным экспертам», некоторые из которых именуются политологами, восторгаться происходящим в Беларуси? Как по мне, так лучше сконцентрироваться на собственных проблемах. Нам, если что, никто, кроме нас самих, не поможет.