Вот уже второй год человечество вдёт борьбу с невидимым и неведомым доселе лютым врагом – коронавирусом. Вирус уже отнял жизни у 3,5 миллионов людей на планете, а количество погибших в Азербайджане неумолимо приближается к 5 тысячам. Говорить о полной победе над этой напастью пока рано. Правда, в некоторых странах имеются кое-какие локальные успехи, словно забрезжил свет в конце тоннеля. К этим странам можно отнести и Азербайджан, — число инфицированных заметно уменьшилось. После долговременных жёских карантинных мер, с начала июня народ сможет наконец-то вдохнуть полной грудью летний воздух: абсурдное решение об обязательном ношении масок упраздняется. Сказать, что улучшение обстановки является результатом деятельности Оперативного штаба – значит оскорбить до неприличия истину. Можно даже сказать, что подобное улучшение произошло не благодаря, а вопреки. Абсурдных решений ОШ было предостаточно, об одном из которых мы упомянули выше. Но как-бы то ни было, тиски ослабляются и этому надо только радоваться. Но…

Ещё на заре пандемии подавляющее большинство наших соотечественников категорически отказывались верить в существование какой-либо заразы. Но время шло, врачи констатировали случай первой смерти, затем стало расти число инфицированных, и как следствие летальных исходов. Оптимизма поубавилось, и ряды коронавирусных нигилистов заметно поредели. Не зря говорят, что время – лучший лекарь: спустя полтора года, мы научились жить с коронавирусом бок о бок, теряя близких и знакомых – но жить то надо!

И вот эта адаптация начинает играть с нами злую шутку, плачевные результаты которой мы, как это ни прискорбно констатировать, увидим уже в ближайшие месяцы. От этого никуда не деться. Ведь вирус никуда не делся, он здесь, рядом. И жизнь в его микроскопическом организме ещё теплится. Но большинство наших сограждан опять отказывается верить в это, выдаёт желаемое за действительное. Мол, всё, свобода! Долой маски! Конец карантину! Все в эйфории! И все дружно бегут впереди паровоза…

И вот уже в набитом до отказа транспорте маски нацеплены на лица чисто формально. И вот уже пошли в дело забытые порядком обнимашки при встрече. И всё то, от чего мы отвыкли за время карантина, появилось в нашем каждодневном обиходе в мгновенье ока. Конечно, стремление вернуться к нормальной, допандемической жизни естественно и понятно, эти ограничения всем порядком надоели. Да и решения Оперативного штаба за этот период всех порядком взбесили и легли тяжёлым беременем на и без того стрессовую ситуацию. Но при любом раскладе, нужно оценивать жизнь реально. В конце концов не Оперштаб ведь придумал и распространил этот вирус, да и пандемию в мире объявили не собравшиеся в этой структуре дилетанты. И о 5 тысяч согражданах, ставших жертвами опасного недуга, забывать тоже не следует. А что до принудительно-добровольной вакцинации… Так ведь каждый понимает, что это не панацея от вируса, а лишь попытка хоть как-то облегчить участь незаразившихся. Поэтому, когда в ежедневных отчётах Оперштаба кривая заболеваемости поползёт вверх и карантинные меры опять ужесточатся, нужно будет обижаться только на себя. Но из опыта мы то знаем, что будем брюзжать и искать виновных повсюду, в любых госструктурах и в любой точке планеты, однако упорно будем отказываться вспоминать конец календарной весны и начало лета и свои бездумные и вольяжные действия в этот период, корить себя за халатность.

В конце, наверное, следовало бы поговорить о том, как избежать нежелаемого сценария. А толку-то? Если чуть ли не за двухлетний период некоторой категории наших сограждан так всем миром и не удалось доказать существования вируса и объяснить, что вакцинация – это вовсе не стремление Билла Гейтса зомбировать всё население Земного шара, то заикаться о каких-либо мерах предосторожности теперь вовсе дело пустое и беспреспективное. Остаётся надеяться только на чудо. Может в одно прекрасное утро мир и проснётся без коронавируса, кто знает. А так…

Вюсал Алиев, специально для #