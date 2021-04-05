Бедная Лена: вице-спикера НС РА угрожают изнасиловать

«Может, нам выпал сейчас шанс избавиться от вражды с Турцией. Это может быть, допустим, минимальный разговор о прагматичных общих интересах». Об этом заявила вице-спикер НС Армении Лена Назарян в эфире передачи Aravot.am «Красная линия». «На самом деле это будет проявляем конструктивности. А что мешает нам быть конструктивными?» — отметила она.

По ее словам, перед выборами все политические силы, которые стремятся попасть в парламент, должны поднимать вопрос армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений, высказать, что они думают и собираются предпринять. Вице-спикер также добавила, что разделяет мнение министра иностранных дел РА о том, что Армения должна выработать прагматичный и гибкий подход в отношениях с Турцией.

Такое ее заявление привело к прогнозируемому всплеску эмоций и оскорблений в адрес как самой Назарян, так и всей нынешней армянской власти. «Эх Лена, Лена, Леночка… Не простая Лена, а золотая — целый вице-спикер парламента. Откуда, откуда свалились они на нашу голову? Хорошо поработали, нечего сказать, чтобы к власти в Армении пришло такое», — возмущается издание «Голос Армении».

Там даже решили «подсказать Лене добавочные шансы». Сказать, что это была крутая смесь паники и истерики — ничего не сказать. Автор «голосистой Армении» начал рассуждать о том, что произойдет, если из РА выведут российскую военную базу. Он фантазирует о том, что в РА позовут турецкий капитал и откажутся от требования к Турции признать мифический «геноцид армян».

«Вообще, надо признать, что шансов на дружбу с Турцией и Азербайджаном — вагон и маленькая тележка. Эти шансы станут весьма солидными, если сдадим Баку с Анкарой суверенный коридор через Мегри. Собственно, почему только коридор? Можно сдать и Мегри, этот «несчастный», «серый» город… Тогда шансы на дружбу с Турцией и Азербайджаном будут не просто хорошими, а прямо замечательными. А представьте, что будет, если сдадим весь Сюник – Зангезур, как говорит Алиев, историческую территорию Азербайджана. Тогда шансы не враждовать с Турцией и Азербайджаном станут просто фантастическими», — вопит автор в «Голосе Армении».

Апофеозом этой истерики стало предложение к Лене Назарян переехать в Турцию, «где ее примут с распростертыми объятиями, принять турецкое гражданство и, не испытывая вражды, искать, искать свои шансы…». Сразу скажу, что это было еще довольное мягкое предложение. Куда дальше зашло издание «Арменианрепорт». Там, впрочем, начали издалека.

В статье под названием «Грядет время расплаты» начали с новости о том, что депутата парламента Молдовы из мести изнасиловали шесть бизнесменов, которые пострадали от его действий во время правления Демократической партии (ДПМ), когда председателем политической силы был олигарх Влад Плахотнюк. Подчеркивалось, что об этом рассказал глава «Нашей партии» Ренато Усатый в эфире телеканала TV8, видеозапись доступна на YouTube.

«Был депутат, причинивший много вреда бизнесменам во времена Плахотнюка. Не хочу называть его имя, но могу рассказать, чем все закончилось. Собрались шесть бизнесменов, которые сильно пострадали из-за действий этого депутата при Плахотнюке, и изнасиловали его в прямом смысле этого слова», — рассказал Усатый. Он отказался сообщить подробности, в том числе имя депутата действующего парламента.

Действительно такая новость имела место быть. Но какое она имеет отношение к Армении вообще и к Лене Назарян в частности? Прямое, как выясняется. Ведь, автор статьи в «Арменианрепорт» считает, что «мы прослушали еще одно заявление в духе пораженчества» и добавляет, что «неудивительно, что они звучат от членов команды капитулянта Никола Пашиняна». Мол, «рыба воняет с головы». После чего начинается прямой переход к угрозам.

«И вот тогда, когда мы достигнем поставленной цели, когда будет свергнута эта антинациональная власть, придет время расплаты. И тогда клика Пашиняна, во главе с ним самим, будет завидовать не только украинским парламентариям из Партии регионов, но и тому молдавскому депутату, имени которого так и не сообщил Ренато Усатый», — пишет «Арменианрепорт». Иными словами, там угрожают изнасиловать вшестером вице-спикера парламента Армении. А еще, если повезет, и других представителей нынешней власти. Вот так «демократия» в РА, такие там политические и культурные традиции…