Базарный спор: насколько восточный наш Баку?

Признаюсь, я был бы очень огорчен, если уже некоторое время распространяющаяся в ряде СМИ и в соцсетях информация о демонтаже расположенного в Насиминском районе «Насиминского базара» и строительства там очередных многоэтажных жилых комплексов, оказалась правдой. К счастью, как минимум пока, тревога — ложная. Полномочный представитель рынка Вагиф Адыгезалов заявил Report, что информация о демонтаже рынка не соответствует действительности.

«Находящиеся на территории места по продаже одежды располагались впритык друг к другу в виде палаток. Во время карантина многие продавцы не выходили на работу. Чтобы защитить пустующие территории от пожара и вируса, мы разобрали палатки, провели работы по очистке. Базар не закрыт, продолжает работу. Работы по очистке охватывают примерно 200 кв.м. Еженедельно три раза на рынке проводятся дезинфекционные работы».

В сообщении Report отмечается также, что 18 июня состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Насиминский базар». В повестку собрания входят обсуждение финансового отчета «Насиминского базара» за 2019 год, избрание членов правления акционерного общества, временное ограничение работы рынка в связи с ремонтно-строительными работами. В общем, вроде бы, «Насиминский базар», на котором отоваривалось не одно поколение бакинцев, решено не приносить в жертву многоэтажкам.

И это правильно. Потому, что на Востоке издревле центром жизни были мечеть и базар. В частности, обязательным элементом городского пространства были караван-сараи, выполнявшие множество функций. Это постоялые дворы и предприятия одновременно, обслуживавшие оптовую торговлю. Кроме того, по сей день любой иностранный турист, особенно из стран Запада, попадая в любую восточную, мусульманскую страну, стремится впитать ее особый колорит, дух. А все это традиционно было на восточных базарах.

И к их сохранению в этих восточных странах принято относится бережно. В итоге, некоторые базары насчитывают более тысячи лет. Например, знаменитый Исфаханский базар в Иране создавался еще в VIII веке нашей эры, но современный вид приобрел лишь при шахе Аббасе Великом в начале XVII века. Западные туристы посещают Исфаханский базар, в том числе, как памятник архитектуры. Приведу в пример и Узбекистан. В его столице, в Ташкенте насчитывается более двадцати крупных рынков, но самый древний и почитаемый — это «Чорсу» базар, который находится в сердце старого города на знаменитой площади «Эски-Жува».

Кстати, в настоящее время на территории базара «Чорсу» еще имеются постройки прошлых веков. Современный торговый комплекс «Чорсу» строился с учетом архитектурных особенностей и традиций, сохраняя в себе неповторимый восточный колорит. Торговые павильоны под парящими в воздухе голубыми куполами. Зимнее трехъярусное здание базара с лифтовой системой, диаметр которого 350 м, покрытое орнаментом — это центральное сооружение. На верхнем ярусе расположились многочисленные прилавки.

Алайский и Фархадский базары, а также бесчисленное количество менее крупных базаров являются неотъемлемой частью Ташкента. При этом, багодаря своему респектабельному внешнему виду и красиво оформленному центральному входу Алайский базар, как правило, удостаивается почетного места на фотографиях достопримечательностей города. А теперь — вопрос: какой из бакинских восточных базаров удостаивается почетного места на фотографиях достопримечательностей нашего города? Ответ известен — никакой.

Символами современного баку стали «Флейм тауэрс», «Кристал-холл», произведение великой Захи Хадид Центр Гейдара Алиева, музей ковра, музей современного искусства, международный Центр мугама. Все эти здания прекрасны, но они современные и посредством их нельзя передать весь дух восточного города. Да, есть историко-архитектурный заповедник Ичери-шехер, частью которого является многовековой символ Баку «Девичья башня». Он прекрасен. Но он, как мне кажется, превратился в маленький оазис восточной культуры в нашей столице. Ее, элементов Востока, в Баку должно быть намного больше. И именно восточные базары могли и должны заполнять эту нишу. Супер-маркеты и гипер-маркеты европейцы видят и у себя дома.

Потому, мне кажется, нужно обязательно сберечь «Насиминский базар», при этом придав ему больше схожести, в том числе и архитектурной, с традиционными восточными базарами. Нужно сохранить и иные бакинские восточные базары. Их ведь так мало…