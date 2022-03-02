Вечером 1 марта в Сумской области Украины беспилотник Bayraktar уничтожил почти 200 единиц техники врага, сообщает издание Гордон со ссылкой на председателя Сумской областной государственной администрации Дмитрия Живицкого.

По его словам, при помощи Bayraktar украинские военные обезвредили стоянку техники около 80 единиц (из них половина – «Грады») возле села Пустовойтовка Роменского района. Также вблизи села Бишкинь на территории более 2 км было уничтожено около 100 единиц вражеской техники, в основном танки и БТР.