Ударный беспилотник Bayraktar AKINCI разработки турецкой компании Baykar успешно завершил очередной этап испытаний.

Проект разработки данного БПЛА реализуется при поддержке Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

В компании Baykar сообщили, что Bayraktar AKINCI, вылетевший из района Чорлу (северо-западная провинция Текирдаг) с боеприпасом KGK-SİHA-82 (разработки специалистов из турецкой TÜBİTAK SAGE), успешно поразил надводную цель условного противника у побережья провинции Синоп.

БПЛА с предельной точностью поразил боеприпасом массой в 340 кг цель на расстоянии в 30 км.

На днях БПЛА Bayraktar AKINCI поразил надводную цель при помощи крылатой ракеты разработки Roketsan Teber-82, а 11 марта беспилотник побил рекорд высоты, поднявшись на высоту в 40 170 футов.

Первые Bayraktar AKINCI TİHA поступили на вооружение ВС Турции 29 августа 2021 года на церемонии с участием президента Реджеп Тайип Эрдоган.

На данный момент БПЛА активно используется турецкой армией при выполнении оперативных задач.

На сегодняшний день на вооружении турецкой армии 6 единиц Bayraktar AKINCI TİHA.

Турецкие беспилотники пользуются большой популярностью не только внутри страны, но и за рубежом.

Контракты о приобретении Bayraktar AKINCI подписаны уже с тремя странами. Ожидается, что экспортные поставки начнут с 2023 года. (Анадолу)