«Бавария» сыграет с ПСЖ, а «Порту» примет «Челси»

В среду, 7 апреля, состоится 1/4 финала Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и французским ПСЖ. Поединок пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Обе команды имеют серьезные потери перед данным противостоянием. У мюнхенцев будут отсутствовать травмированные Роберт Левандовски, Дуглас Коста, Марк Рока, Корентен Толиссо, а также заболевший коронавирусом Серж Гнабри. У гостей травмированы Левен Кюрзава и Мауро Икарди, а Леандро Паредес дисквалифицирован. У Марко Веррати и Александро Флоренци выявлена коронавирусная инфекция. Выход на поле Данило под вопросом.

Другой матч пройдет в Испании. Португальский «Порту», в 1/8 финала неожиданно для многих выбивший итальянский «Ювентус», на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, примет английский «Челси». Номинальные хозяева поля не смогут воспользоваться услугами травмированного Мухаммеда Мбайе и дисквалифицированных Сержио Оливейры и Мехди Тареми. Единственная потеря лондонцев – травмированный Нголо Канте. Выход на поле Кристиана Пулишича под вопросом.

Ответные встречи между этими командами состоятся 14 апреля.

Лига Чемпионов, 1/4 финала

Первые матчи

23:00. «Бавария» (Германия) — ПСЖ (Франция)

23:00. «Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия)

Отметим, что в первый игровой день английский «Ливерпуль» проиграл на выезде мадридскому «Реалу» — 1:3, а «Манчестер Сити» дома переиграл немецкую «Боруссию» — 1:2.