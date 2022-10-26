Футболисты итальянского «Интера» со счетом 4:0 нанесли поражение чешской «Виктории» в пятом туре Лиги чемпионов УЕФА, обеспечили себе путевку в плей-офф и лишили шансов на это испанскую «Барселону», передает Интерфакс.

В составе «Интера» голы в матче в Милане провели Генрих Мхитарян (35 очков) Эдин Джеко (42, 66), Ромелу Лукаку (87).

В результате «Интер» набрал 10 очков и гарантировал себе место в плей-офф турнира. Лидирует немецкая «Бавария», у нее 15 баллов.

Третье место занимает «Барселона» (4), которая свой матч, уже ничего не решающий, проиграла «Баварии» со счетом 0:3. На четвертой строчке находится «Виктория» (0).