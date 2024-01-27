Футболисты «Барселоны» со счетом 3:5 уступили «Вильярреалу» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании.

После голов Херара Морено (41-я минута) и Ильяса Ахомаша (54) «Вильярреал» вел в счете с разницей в два мяча, передает Интерфакс.

Во втором тайме «Барселоне» удалось не только отыграться, но и выйти вперед. На 60-й минуте в ее составе отличился Илкай Гюндоган, на 68-й – Педри, на 71-й случился автогол игрока гостей Эрика Бейи.

Однако вскоре счет вновь стал равным – 3:3, это стало следствием точного удара в исполнении футболиста «Вильярреала» Гонсалу Гедеша. А в компенсированное ко второму тайму время «Вильярреал» забил еще дважды: на 90+9 минуте ворота «Барселоны» поразил Александр Серлотт. На 90+12 минуте – Хосе Луис Моралес.

У «Барселоны» сейчас 44 очка, команда по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице. На первой строчке находится «Реал» (54), на втором – «Жирона» (52). «Вильярреал» — на 14-й строчке, 23 балла.