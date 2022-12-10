Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о причине слез капитана сборной Португалии Криштиану Роналду после вылета команды с чемпионата мира в Катаре.

«Слезы Криштиану? Роналду понял, что не установит очередной личный рекорд. В то же время Месси прошел дальше, играет лучше, решает, отдает, забивает. Роналду досадно… Больше они не посоперничают на ЧМ, так как Лео уже сказал, что после турнира покинет национальную команду», — передает слова Барбозы «Спорт-Экспресс».

Сборная Португалии проиграла марокканцам со счетом 0:1. Роналду появился на поле лишь на 51-й минуте.

37-летний Роналду, для которого это мировое первенство стало уже пятым в карьере, не смог сдержать слез после финального свистка. Во время телевизионной трансляции показали, как нападающий сборной Португалии рыдал в подтрибунном помещении.