Банкоматы могут стать каналом передачи коронавируса

Банкоматы с функцией кэш-ресайклинга могут стать каналом передачи коронавируса, рассказали «Известиям» в крупнейших банках России.

Функция кэш-ресайклинга позволяет осуществлять прием и выдачу наличных денег с использованием банковских карт, минуя инкассацию, а следовательно, и обработку. Коронавирус живет на бумажном носителе три-четыре дня, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как объяснили эксперты, обеспечить положенный срок «карантина» и дезинфекцию затруднительно. По мнению экспертов, для эффективной дезинфенции клавиатур, на которых вводят ПИН-код, необходимо обрабатывать поверхность после каждой транзакции.