Банкоматы могут стать каналом передачи коронавируса

Банкоматы с функцией кэш-ресайклинга могут стать каналом передачи коронавируса, рассказали «Известиям» в крупнейших банках России.

Функция кэш-ресайклинга позволяет осуществлять прием и выдачу наличных денег с использованием банковских карт, минуя инкассацию, а следовательно, и обработку. Коронавирус живет на бумажном носителе три-четыре дня, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как объяснили эксперты, обеспечить положенный срок «карантина» и дезинфекцию затруднительно. По мнению экспертов, для эффективной дезинфенции клавиатур, на которых вводят ПИН-код, необходимо обрабатывать поверхность после каждой транзакции.

| 2020-03-20T02:28:40+00:00 20 марта 2020, 05:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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