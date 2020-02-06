Банки скрывают истинные объемы проблемных кредитов

Центральный банк информирует о сокращении объемов проблемных банковских кредитов по итогам минувшего года на 19,7% (278,3 млн. манатов) к позапрошлогоднему показателю — до 1,27 млрд. манатов. При этом сообщается, что общий объем кредитного портфеля банковского сектора и небанковских кредитных организаций вырос на 17,7%, составив 15,3 млрд. манатов.

Кроме этого, согласно данным регулятора, физические лица стали охотнее вкладывать в банки. Общий объем депозитов в Азербайджане за декабрь минувшего года составил 24,746 млрд. манатов, и это на 11,6% больше, чем годом раньше. При этом объем депозитов нефинансовых организаций увеличился на 16,9% по сравнению с декабрем минувшего года — до 14,381 млрд. манатов.

Что касается объема депозитов физических лиц, то и здесь наблюдается рост — на три процента, до 8,64 миллиарда манатов. По итогам декабря депозиты в иностранной валюте составили 15,09 млрд. манатов, увеличившись на 5,3% к отчетному времени позапрошлого года. Также фиксируется значительный рост вкладов в национальной валюте — они выросли на 21,5%, достигнув 9,655 млрд. манатов.

Говоря о снижении показателей в сегменте проблемных банковских долгов, эксперт кредитно-финансовой сферы Акрам Гасанов сказал #, что упомянутое обстоятельство является следствием подписанного в феврале минувшего года указа главы государства о компенсации девальвационной разницы по банковским кредитам населения в размере 10 тыс. долларов. Однако статистика проблемных банковских кредитов не отражает реальной ситуации, т.е. банки скрывают фактические показатели токсичных долгов в своих кредитных портфелях, говорит собеседник:

«С этой точки зрения, статистика проблемных кредитов, конечно же, не полная. В частности отмечается, что проблемных банковских кредитов стало на 278, 3 млн. манатов меньше, и это вполне может быть, принимая во внимание подписанный годом ранее указ главы государства о компенсации девальвационной разницы по кредитам. Государство фактически выплатило курсовую разницу по таким долгам, но есть и другие причины. Так, некоторые банки вернули долги в рамках судебных процессов и другими способами, при этом часть невозвратных, фактически безнадежных долгов была просто списана. Учитывая все эти факторы, сокращение объемов таких долгов должно было быть больше».

По словам Гасанова, финансовые организации до сих пор не признали истинные масштабы проблемных долгов, что можно увидеть на примере AtaBank: «Этот банк до сих пор не признал многие свои кредиты проблемными, хотя находится в состоянии банкротства из-за этих кредитов. В силу приведенных причин, мы не можем полностью положиться на статистику Центробанка».

Параллельно выросли объемы кредитования в прошлом году. Эксперт сказал, что это было ожидаемо ввиду понижения ставок по вкладам, учетной ставки Центробанка, в целом поощрения кредитования государством: «Поэтому, естественно, показатель кредитования после кризиса немного подрос, в том числе в регионах, поскольку люди вкладываются в сельское хозяйство, государство создает в регионах льготные условия по налогам. Кроме того, деятельность нового министра сельского хозяйства отличается эффективностью».

Рост вкладов в сегменте физических лиц на 3% подтверждает тот факт, что людям некуда больше вкладывать, считает Гасанов: «Ставки по вкладам снижаются, но в целом вклады в банках растут, и это говорит о том, что других путей для вложения денег нет. Я неоднократно говорил, что отмена закона о полном страховании вкладов не повлияет в целом отрицательно на эту сферу. Тот, кто вкладывает, будет это делать, учитывая стабильность национальной валюты. Другой вопрос — и этого нет в статистике — на какие сроки вкладывают граждане? Как правило, вклады краткосрочные».

По свидетельству эксперта, рост вкладов в нефинансовых организация на 16,9% не заслуга банковской сферы, а результат борьбы с теневой экономикой, действий Минналогов, последовательный результат закона о безналичных расчетах. В целом же это положительная тенденция, подытожил он.