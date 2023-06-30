Контроль западных стран за соблюдением санкций понемногу дает плоды. В начале июня, вскоре после визита в Казахстан высокопоставленных американских чиновников, уговаривавших руководство страны поддержать санкции против России, банки Казахстана стали часто отказываться принимать от российских контрагентов платежи в рублях, и вот теперь дошло дело и до валюты.

Российские компании стали получать отказы в переводе валютных платежей от большинства крупных банков Казахстана, рассказывают импортеры. Контроль за всеми входящими и исходящими платежами за поставки товаров резко усилен, в некоторых банках их проверяют два раза — и отделом внутреннего контроля, и комплаенсом, и с середины июня почти всегда поступает отказ в зачислении валютных платежей, рассказывает менеджер одной из компаний, занимающихся параллельным импортом. По его словам, проблема есть со всеми десятью крупнейшими банками Казахстана, при том, что второе место в этом топе занимает Сбербанк. «Банки официально просто ссылаются на антиотмывочные законы, а неофициально — вежливо просят войти в их положение, когда из-за океана строго грозят пальчиком, и придумать схему, в которой не будет русского следа», — говорит другой предприниматель, занимающийся поставками электроники в Россию.

Казахстан с весны 2022 г. стал одним из основных хабов по доставке в Россию санкционной продукции или просто параллельного импорта (то есть товаров, которые перестали официально поставляться в Россию). Страна входит в Евразийский экономический союз, а значит, товары с ее территории можно ввозить в Россию без таможенного оформления и с местными сертификатами соответствия — именно так, например, идут с казахстанских заводов поставки напитков Coca-Cola. Через Казахстан поставляется техника Apple, Samsung, LG, машины с китайских заводов и многое другое.

Есть и схема псевдотранзита — когда товары из Европы ввозились в Россию якобы для транзита в Казахстан, а потом по разным схемам выгружались в России без заезда в среднеазиатскую республику. После десанта американских чиновников и угроз США и ЕС ввести вторичные санкции за помощь России в получении запрещенных товаров Казахстан усилил экспортный контроль, чтобы убедиться, что все закупленные для республики товары приезжают именно в Казахстан. Это ударило по схемам прямого транзита без участия посредников из третьих стран. (moscowtimes.ru)