«Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединим нашу ПРО и будем делиться друг с другом всей информацией», — заявил Певкур.

Военные ведомства Эстонии и Финляндии консультируются по поводу создания совместной системы противоракетной обороны (ПРО). Как рассказал в интервью газете Iltalehti новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур, это позволит «закрыть» Финский залив для российских кораблей.

Когда Финляндия и Швеция присоединяться к Североатлантическому блоку, Балтийское море станет «внутренним морем» НАТО, отметил Певкур. По его словам, когда эти страны войдут в альянс, «ситуация, которая есть на сегодняшний день, изменится».

Осенью 2021 года Эстония решила приобрести для береговой обороны израильские противокорабельные ракеты Blue Spear с дальностью полета 290 км. У финских военных есть шведские противокорабельные ракеты МТО 85М с дальностью более 100 км.

Министр также прокомментировал обеспечение безопасности воздушного пространства Эстонии. В НАТО согласовано, что союзники обеспечивают безопасность воздушного пространства во всем регионе Балтийского моря.

«Воздушное пространство Финляндии не может быть защищено, если одновременно не защищено воздушное пространство Эстонии, и наоборот. Истребители пересекают 80-километровый Финский залив за считанные минуты», — добавил он.