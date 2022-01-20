Администрация США дала разрешение таким балтийским странам-членам НАТО, как Эстония, Латвия и Литва, поставить в Украину противотанковые и зенитные комплексы американского производства, пишет The Wall Street Journal.

Для реэкспорта противотанковых комплексов Javelin и противовоздушных систем Stinger этим трем странам была нужна санкция Соединенных Штатов как производителя и поставщика вооружений.

Как сообщает газета, данное решение позволит перечисленным государствам передать Javelin и Stinger украинским ВС.

По информации издания, администрация также уведомила конгресс о планах отправить в Украину пять вертолетов Ми-17 российского производства, которые изначально предназначались для военных Афганистана и ремонтировались на Украине. (Газета.Ру)