Баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

Как передает ТАСС, об этом говорится в вечернем выпуске новостей Центрального телевидения Китая.

«Учения включали запуски ракет, которые впервые пролетели над островом Тайвань», — сказал в эфире телеканала профессор Академии национальной обороны НОАК, генерал-майор Мэн Сянцин. «Кроме того, они прошли через воздушное пространство над местами сосредоточения тайваньских зенитно-ракетных комплексов Patriot и на глазах у американских систем Aegis [система противоракетной обороны] поразили цели», — отметил он.

«Это отчетливо демонстрирует то, что НОАК уже решила проблему поражения целей в дальних районах, и отражает существенный рост возможностей наших вооружений», — отметил он.

По его словам, две зоны стрельб выбраны из-за расположенных в тайваньских портовых городах Тайдун, Хуалянь и Гаосюн военно-морских баз. Еще один район учений возле острова Пинтань находится в самом узком месте Тайваньского пролива. И еще две зоны находятся к северу от Тайваня в районе важного порта и транспортного центра Цзилун. Последний район учений рядом с южной оконечностью острова предполагает отработку задач по блокированию пролива Баши.

Информация о масштабных маневрах НОАК появилась после того, как самолет спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник вечером приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань. Программа учений предполагает боевые стрельбы, поэтому власти КНР предупредили о запрете гражданским воздушным и морским судам заходить в соответствующие шесть районов.