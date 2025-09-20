Польские пограничники сообщили о пролёте двух российских истребителей на малой высоте над нефтяной платформой Petrobaltic в Балтийском море за пределами территориальных вод страны.

Служба охраны государственной границы Польши заявила, что два российских истребителя пролетели на низкой высоте над платформой Petrobaltic.

Пограничники сообщили, что немедленно передали информацию вооружённым силам страны и другим соответствующим службам.

Хотя платформа находится за пределами территориальных вод Польши, она расположена в её исключительной экономической зоне.

Напомним, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии и пробыли там 12 минут.