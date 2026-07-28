Вашингтонская администрация уведомила Конгресс, что планирует завершить передачу Киеву утвержденной ранее законодателями США военной помощи на сумму $400 млн не раньше, чем в период с начала октября 2028 года по конец сентября 2029 года. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источников, в мае Пентагон направил Конгрессу письмо, в котором уточнил планы расходования упомянутых средств. Из документа следовало, что администрация США планирует завершить выделение данной помощи в 2029 финансовом году. Он в США завершится в конце сентября 2029 года. По закону второй срок действующего американского лидера Дональда Трампа на посту президента США должен завершиться в январе 2029 года.

Некоторые члены Конгресса США, как отмечается в публикации, посчитали, что помощь передается слишком медленно, и выразили недовольство этим.

В материале уточняется, что $200 млн из упомянутого пакета помощи предполагается использовать на предоставление Украине вооружений и боеприпасов, около $100 млн — на различную технику и запчасти к ней, еще $100 млн — на услуги по транспортировке военных грузов.