Баку выступил против ввода российских миротворцев в Карабах на переговорах в Москве

Официальный Баку выступил против ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах. Об этом, как сообщает Minval.az, в своем «Твиттере» написал представитель американского аналитического центра Heritage Foundation Люк Коффи.

«Я слышал, что во время переговоров в Москве Армения настаивала на российских «миротворцах» для Нагорного Карабаха. России понравилась идея, а Азербайджан сказал НЕТ», ­­- сообщил Коффи.

По его словам, ни одна страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ никогда не должна отправлять своих миротворцев в Нагорный Карабах.