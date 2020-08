«Баку может привлечь к ответственности государства, в которых напали на ее представительства»

В период обострения армяно-азербайджанского конфликта мы наблюдаем за тем, как появилось много «экспертов» в области международного права. К сожалению, в большинстве случаев они неточно освещают события, а порою даже вводят в заблуждение нашу общественность.

Для получения разъяснений по возникшим вопросам # обратилось к доктору философии в области права, практикующему юристу-международнику Фархаду Мирзоеву, проживающему долгое время в Великобритании и специализирующемуся в вопросах территориальных и пограничных споров и конфликтов на постсоветском пространстве.

Справка: Фархад Мирзоев родился в г. Баку. С отличием закончил факультет международного права Бакинского государственного университета и получил степень бакалавра и магистра по международному праву. Защитил кандидатскую диссертацию по теме международно-правовой позиции Азербайджана в Нагорно-Карабахском конфликте при Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики. Проучился и получил степень магистра по международному праву в Ноттингемском университете (Великобритания) и степень доктора права в Лестерском университете (Великобритания), став первым азербайджанцем, получившим докторскую степень по международному публичному праву в Великобритании. Является также выпускником Кембриджского и Гарвардского университетов по различным дисциплинам и программам в области экономики, права и управления. Автор свыше сотни научных статей, исследований и монографии по различным вопросам международного права. Обладает опытом юридической работы в Великобритании, Франции, России и Ближнем Востоке.

— Как, в целом, Вы оцениваете ситуацию с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в Товузском направлении?

— Последние события в Товузском районе могут быть и должны квалифицироваться как военная агрессия против Азербайджана. Это не что иное, как нарушение фундаментальных принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН. Тут налицо нарушение таких принципов, как принцип неприменения силы и угрозы силой, принцип нерушимости государственных границ, принцип территориальной целостности государств и принцип уважения прав человека и основных свобод. Тут же необходимо вспомнить и многочисленные конвенции и региональные соглашения, к которым присоединилась Армения в рамках Совета Европы, ОБСЕ и прочих организаций.

Полагаю, Азербайджану необходимо было сразу пригласить экспертов и обратиться в международные организации для того, чтобы зафиксировать данный случай агрессии. Атака на азербайджанские позиции в Товузе является ничем иным, как актом агрессии против Азербайджана.

В данном случае стоит сослаться на судебный прецедент и на позицию Международного суда в деле Никарагуа против США (1986) (Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), где суд определил, что военные действия регулярных частей одного государства в отношении международных границ другого государства являются вооруженной атакой и агрессией. Атака со стороны регулярных воинских частей Армении на пограничные позиции Азербайджана в Товузском районе является именно агрессией против Азербайджана с точки зрения международного права.

В свою очередь, в соответствии с международным правом это предоставляет Азербайджану право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. То есть то, что делала азербайджанская армия, отвечая адекватно на данный акт агрессии, неся при этом потери, является ничем иным, а именно самообороной по статье 51 Устава ООН. Полагаю, Азербайджан должен был также своевременно обратиться в Совет Безопасности ООН, чтобы тот рассмотрел данный инцидент и вынес это на обсуждение с возможным принятием решения по данному вопросу. Конечно, я не питаю иллюзий относительно того, что Совет Безопасности мог бы принять какие-либо резолюции в нашу пользу, но, тем не менее, мы не должны упускать любые возможности, предоставленные нам международным правом.

— В одном из своих недавних интервью президент РФ Владимир Путин заявил, что многие бывшие советские республики вышли из Союза ССР при распаде, забрав с собой территории, которые им до этого не принадлежали...

— Как юрист, я бы воздержался от комментирования политических высказываний главы другого государства. Однако, могу со всей ответственностью сказать, что это явно не относится к Азербайджану, так как за всю историю нахождения в составе Российской империи и СССР мы больше теряли и ничего не приобрели взамен. Кроме того, мы не должны забывать о международном праве, ведь на дворе не 19-й век или начало 20-го века, и по современному международному праву границы суверенных государств неприкосновенны.

Большинство моих работ посвящены изучению международно-правового принципа uti possidetis (лат. «поскольку владеете»). Именно в соответствии с этим принципом бывшие республики СССР выразили согласие трансформировать свои бывшие административные границы в рамках союзного государства в теперь уже государственные границы суверенных государств. Все это четко закреплено в Уставе СНГ и многочисленных многосторонних и двухсторонних соглашениях между бывшими союзными республиками. Плюс, согласно Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, границы бывших республик СССР никоим образом не могут быть изменены в одностороннем порядке. Это возможно лишь путем волеизъявления сторон, на основе двухсторонних или многосторонних соглашений. Соответственно, с точки зрения международного права, считаю не допустимым ревизию международно-признанных границ бывших союзных республик. В данном случае, попытки Армении изменить международно-признанные границы Азербайджана не имеют под собой никаких оснований в соответствии с нормами современного международного права.

— Что Вы скажете о зверствах армян и нападении на наши дипломатические ведомства за рубежом?

— Тут ситуация весьма сложная, но, опять-таки, с международно-правовой точки зрения позиции Азербайджана весьма сильны. Несомненно, индивидуальные случаи применения насилия в отношении азербайджанцев за рубежом подпадают под юрисдикцию государств, где произошли это уголовные деяния. То есть, эти вопросы необходимо решать с правоохранительными органами государства, где имели место эти неприятные варварские деяния. Безусловно, азербайджанские дипломатические миссии должны при этом играть активную роль в требовании правосудия по отношению к этим инцидентам. В случае же бездействий со стороны этих государств по поимке и привлечению к ответственности виновных в этих нападениях, Азербайджан может привлечь к международной ответственности эти государства в соответствии с положениями Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года и Международных пактов о правах человека от 1966 года.

Вопрос же нападения на азербайджанские дипломатические миссии непосредственно подпадает под действие норм международного права. Вызывает глубокое разочарование бездействие правоохранительных органов Бельгии, Нидерландов и США, допустивших нападения на дипмиссии Азербайджана в этих странах.

В соответствии с международным правом территория дипломатических и консульских ведомств считается территорией данного государства и пользуются полной неприкосновенностью. В соответствии со статьей 22 (2) Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года четко предусматривает, что «На государстве пребывания (в нашем случае это Бельгия, Нидерланды и США) лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства (Азербайджана) от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства».

Необходимо отметить, что все указанные страны наряду с Азербайджаном участвуют в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Это дает Азербайджану право привлечь к международной ответственности эти государства за несоблюдение требований Венской конвенции о дипломатических сношениях. Тем более есть прецедент в международном праве — знаменитое судебное дело 1980 года о нападении на дипломатическое ведомство США в Иране (United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran)). В данном деле по требованиям США к Ирану относительно нападения и захвата посольства США в Тегеране в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, Международный суд ООН четко определил, что неприкосновенность и защита дипломатической миссии входит в обязанности принимающей стороны и она несет ответственность за обеспечение безопасности.

Хотя в последние дни мы получаем новости из Бельгии и США, что виновники были задержаны и ведется расследование. Будем надеяться, что виновники будут привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание, и Азербайджану не придется прибегать к использованию своих возможностей в соответствии с международным правом, как было отмечено ранее.