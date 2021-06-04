Великобритания считает, что задержанный в Минске один из основателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич дал интервью на белорусском телевидении под угрозой физического насилия, в связи с чем Лондон выступает за привлечение к ответственности лиц, причастных к записи этого разговора. С соответствующим заявлением в пятницу выступил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

«Тревожное интервью Протасевича прошлым вечером, очевидно, было дано под угрозой физического насилия и в условиях ограничения свободы. Преследование тех, кто защищает права человека и свободу СМИ в Беларуси, должно прекратиться. Те, кто вовлечен в съемку, принуждение и постановку интервью, должны быть привлечены к ответственности», — написал глава британского внешнеполитического ведомства в Twitter. (ТАСС)