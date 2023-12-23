Британский министр по вопросам борьбы с преступностью, делам полиции и пожарной охраны Крис Филп выступил за дальнейшую установку камер распознавания лиц, работающих в реальном времени, в Англии и Уэлсе, а также в других частях страны после того, как испытания показали, что технология за короткий срок помогает ловить преступников, пишет The Times.

«Эта технология позволяет поймать разыскиваемых преступников, которые в противном случае остались бы на свободе», — сказал Филп.

Правоохранительные органы Лондона и Южного Уэльса в последние две недели начали регулярно использовать камеры распознавания лиц в реальном времени для поиска людей, которые разыскиваются в приоритетном порядке: по делам об изнасилованиях, насильственных преступлениях, грабежах и преступлениях, связанных с наркотиками.

Камеры в частности были установлены в неблагополучном с точки зрения криминальной обстановки районе на юге Лондона, где 17 подозреваемых были зафиксированы в течение нескольких часов. Технологию также начали применять в нескольких городах Южного Уэлса — Суонси, Бридженде и Ните, передает РБК.