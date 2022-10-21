Международное сообщество должно привлечь Армению к ответственности.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана, касательно решения Международного суда ООН, который отклонил запрос Армении.

«Армения не предприняла никаких шагов для судебного преследования тех, кто совершил многочисленные военные преступления и несет ответственность за другие незаконные действия против азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц. Это включает установку более 1400 новых наземных мин на территории Азербайджана с момента подписания трехстороннего заявления и безжалостные ракетные обстрелы густонаселенных мирных городов, таких как Гянджа, во время 44-дневной войны», — отмечает МИД.

В заявлении отмечается, что как Азербайджан, так и международные наблюдатели неоднократно призывали Армению расследовать широко распространяемые в социальных сетях видеоизображения, свидетельствующие о военных преступлениях, совершенных ее военнослужащими, и привлечь виновных в военных преступлениях к ответственности.

«Азербайджан по-прежнему привержен продолжающемуся мирному процессу и переговорам, а также защите прав всех людей в рамках международного права», — заключает МИД.