Судя по участившимся за последнее время бредовым заявлениям официальных лиц Армении относительно армяно-азербайджанского конфликта, можно смело сделать вывод, что сокрушительное поражение армянских горе-вояк в 44-дневной войне ничему их не научило.

Правда, в самой Армении все реже заводятся разговоры о «независимости арцаха», однако это вовсе не означает, что антиазербайджанская риторика ослабла. Все так же звучат любимые армянами словечки типа «блокада», «геноцид», «азербайджанская агрессия».

Параллельно с этим, несмотря на все усилия Азербайджана перевести непростую ситуацию в русло конструктивного диалога с последующим подписанием окончательного мирного соглашения, включающего в себя демаркацию и делимитацию границ, Армения под разными предлогами затягивает данный процесс.

Вместо этого мы становились свидетелями неоднократных провокаций со стороны хаев как на границе двух стран, так и в Карабахском регионе. Естественно, данные инциденты каждый раз уводили азербайджанские старания в сторону от основной темы.

Наряду с провокациями «на земле», как уже было отмечено выше, армянские официальные лица не гнушаются и безответственными и абсурдными заявлениями, которые наносят вред установлению мира и стабильности в регионе.

Возьмем, к примеру, спикера парламента Армении Алена Симоняна, который в рамках Совета и пленарного заседания Межпарламентской коллегии СНГ в Санкт-Петербурге встретился с казахстанским коллегой Мауленом Ашимбаевым.

Как передают армянские СМИ, Ален Симонян выразил обеспокоенность в связи с сотрудничеством Казахстана и Азербайджана на освобожденных азербайджанских территориях.

Примечательно, что всего в одном предложении раскрылись такие черты, как беспредельная армянская наглость, хамство и политико-юридическая безграмотность Симоняна.

Во-первых, никто, а Армения тем более, не имеет права указывать другой суверенной стране, с кем, как и когда выстраивать отношения и развивать сотрудничество. Видимо, подобное нахальство Симонян перенял от своих соплеменников, проживающих в России: Маргариты Симоньян и ее мужа Тиграна Кеосаяна.

Помнится, в прошлом году Симоньян выдвигала какие-то условия Казахстану в связи с массовыми беспорядками, имевшими место в этой стране, а Кеосаян и вовсе угрожал украинским сценарием.

Во-вторых, подобный хамский тон претит всем правилам дипломатического этикета. И даже армянским политикам не следует об этом забывать.

В-третьих, Симонян явно выступает против армянского премьера Никола Пашиняна, который в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года, признал Карабахский регион частью Азербайджана.

Видимо, Симонян считает, что раз Казахстан является партнером Армении в рамках ОДКБ, то он вправе позволить себе менторский тон. В связи с этим хотелось бы напомнить, что Армения, хоть и является членом ОДКБ, в отличие от Азербайджана, пользуется гораздо меньшим уважением среди своих партнеров, нежели Азербайджан. Проще говоря, ее просто в грош не ставят.

Оно и понятно. Страны-члены ОДКБ не желают ради капризов полунищей, не имеющей никакого политического, экономического, военного веса в регионе Армении, ссориться с самодостаточным Азербайджаном. И позиция ОДКБ как во время 44-дневной войны, так и после нее, несмотря на потуги армян втянуть организацию в свои грязные игры, наглядно доказала это.

Кстати, следует отметить, что, к большому сожалению Симоняна, не только Казахстан сотрудничает с Азербайджаном на освобожденных землях.

К примеру, на январь 2022 года в Азербайджан поступило 929 обращений для ведения бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана, 305 проектов были предложены зарубежными инвесторами из 31 страны мира.

И что особенно прискорбно для Армении среди иностранных заявок преобладают обращения не только из Турции и Израиля, но и Ирана, а также главного члена ОДКБ – России.

Кроме того, еще в апреле 2021 года другой член ОДКБ — Беларусь в лице Александра Лукашенко предложила Азербайджану помощь в восстановлении территорий, затронутых 44-дневной войной.

То есть, для полноты картины Симонян, по логике, должен выразить свою обеспокоенность и России, и Беларуси. Было бы интересно посмотреть на это зрелище. И если в России отнеслись к бреду Симоняна более или менее сдержанно, то белорусский батька, будучи человеком прямолинейным, послал бы Алена куда подальше. Тем более, что Пашинян на своей шкуре испытал суровый характер Лукашенко.

Впрочем, чтобы в Армении не чувствовали себя так ущербно, Баку может предложить Еревану прислать команду рабочих в Карабахский регион. Для начала в роли «принеси-подай». Зато могут с собой в карманах забрать горсть «исконно армянской земли». Если будут послушными…