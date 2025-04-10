Проводятся интенсивные переговоры о восстановлении движения пассажирских поездов между Тбилиси и Баку.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в компании «Грузинские железные дороги» в ответ на запрос медиа-платформы BMG.

По информации компании, обе стороны – Грузия и Азербайджан – активно работают над возобновлением пассажироперевозок по железной дороге.

«Продолжается процесс согласования технических деталей и переговоров между железнодорожными структурами и другими профильными государственными учреждениями. Точная дата возобновления пассажироперевозок будет объявлена позднее», – говорится в заявлении.

Движение пассажирских поездов между Баку и Тбилиси было приостановлено в марте 2020 году в период пандемии COVID-19 и до сих пор полностью не восстановлено.