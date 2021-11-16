Главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки после разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает ТАСС со ссылкой на российское оборонное ведомство.

«В результате телефонных переговоров с главами военных ведомств Азербайджанской Республики и Республики Армения, проведенных по инициативе министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу, азербайджанской и армянской сторонами были предприняты меры по стабилизации обстановки», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что обстановка в районе горы Килисали нормализовалась и находится по контролем — боестолкновения прекращены.