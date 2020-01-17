Баку готовится к 30-й годовщине трагедии 20 Января

Согласно плану мероприятий, принятому в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 января, на Аллее шехидов в Баку ведутся подготовительные работы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Исполнительную власть Баку.

Структуры Исполнительной власти города Баку провели работу по текущему ремонту, уборке и благоустройству.

Обновлены газоны, посажены цветы, покрашены фонарные столбы и т.д.

В связи с годовщиной трагедии на Аллее составляются специальные композиции из гвоздик. К работам привлечены специалисты и художники-дизайнеры.

Работы завершатся 19 января.

До Дня всенародной скорби 20 Января остается несколько дней, но на Аллею уже приходят посетители, среди которых школьники, учителя, иностранные граждане.

19-20 января будут приняты необходимые меры безопасности для обеспечения свободного и беспрепятственного посещения Аллеи гражданами.