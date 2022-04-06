Баку в очередной раз присоединится к самому популярному благотворительному забегу Wings for Life World Run, который пройдет 8 мая, одновременно во всем мире, сообщает #.

Марафон проходит под лозунгом «Беги ради тех, кто не может». Каждый желающий сможет присоединиться к десяткам тысяч бегунов по всему миру и бежать за тех, кто не может, чтобы внести свой вклад в развитие исследований травм спинного мозга и изменить к лучшему жизни миллионов людей во всем мире.

Участие в марафоне – платное, при этом какую сумму внести в это благое дело, каждый участник решает сам. Все участники забега Wings for Life становятся частью международного благотворительного проекта. Некоммерческий фонд Wings for Life направит 100% взносов на исследования и поиск лекарства от травм спинного мозга.

Старт для участников марафона в Баку состоится в 15:00 у Дворца водных видов спорта.

В Баку, как и во многих других городах мира, где нет официальной трассы марафона Wings for Life, марафон пройдет в формате бега с помощью мобильного приложения. Желающие принять участие в забеге должны загрузить мобильное приложение соревнования на свой телефон.

Через 30 минут после начала забега участников начнет догонять виртуальный автомобиль-кетчер (индивидуальная финишная линия).

Как и сам забег, приложение идеально подходит для бегунов любого уровня, потому что здесь нет строгих и определенных дистанций. Не нужно бежать первым до финиша, а наоборот — стараться оторваться от финишной черты, которая будет преследовать участника в виде виртуального автомобиля-финиша Catcher Car.

Ежегодно участниками забега Wings for Life становятся свыше 100 000 бегунов со всего мира. Марафонцы также имеют возможность присоединиться к виртуальной команде и бежать вместе с известными атлетами. Сделать это можно на официальном сайте забега, либо с помощью приложения.

В этом году всемирный благотворительный забег Wings for Life World Run пройдет уже в 9-й раз.

В 2021 году победитель всемирного забега смог пробежать 66,85 километра. Им стал гражданин Швеции Арон Андерсон.

Ежегодно организаторы фиксируют лучшие результаты по каждой стране среди мужчин и женщин, и определяют единого победителя, показавшего наилучший результат.

Каждый год в забеге самостоятельно или вместе в групповом забеге участвуют спортсмены в креслах-колясках.