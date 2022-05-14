Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск о запрете данных на четырёх сайтах, где сообщалось о потерях российской армии в ходе войны с Украиной. В списке значатся порталы турецкого агентства Anadolu, азербайджанского издания «Зеркало», чешской редакции телеканала CNN и украинского портала по логистике Logist today. Соответствующее сообщение публикует объединенная пресс-служба судов Петербурга.

С иском в суд обратилась военная прокуратура 301-го гарнизона. После проверки выяснилось, что сайты опубликовали «имена, анкетные и персональные данные погибших». Такая информация для распространения запрещена.

Напомним, что месяц назад Роскомнадзор включил издание Zerkalo.az в реестр запрещенных на территории России сайтов.

Как подсчитал правозащитный проект «Роскомсвобода», в России с начала войны с Украиной заблокировали более 3000 сайтов.