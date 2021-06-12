Команда Azeri Home Chef, — самого популярного азербайджанского кулинарного сообщества в соцсети Facebook проведет общественную акцию по очистке берега озера Шор.

Как сообщила # создатель группы Azeri Home Chef, основатель event-агентства ArtiShok Фахранда Гасанзаде, акция состоится 13 июня в 16:00 в Государственном историко-этнографическом заповеднике «Гала» совместно с Музейным центром «Ичери Шехер».

«Во время пандемии и войны мы провели множество различных благотворительных акций, но в основном это была помощь нуждающимся семьям, детям, солдатам. Данной акцией мы хотим внести свой вклад в решение глобальных экологических проблем, связанных с загрязнением окружающей среды», — рассказала организатор #, подчеркивая, что берег озера Шор очень загрязненный, и очистить его можно только «вручную».

Она выразила надежду на то, что к акции смогут присоединиться как можно больше людей:

«Эту акцию мы посвящаем двухлетию нашей группы Azeri Home Chef. В основном наши активисты – это женщины, которым за 40. Но, несмотря на это, все мы с удовольствием наденем защитные перчатки, резиновые сапоги или галоши, и отправимся на уборку частички нашей планеты», — подчеркнула Гасанзаде.

После завершения акции всех участников ждет чаепитие на свежем воздухе в сопровождении красивой музыки и угощения от известных брендов.

Ф.Гасанзаде отметила, что к акции могут присоединиться все желающие, в том числе те, кто не состоит в сообществе Azeri Home Chef. Каждый участник должен сам позаботиться о перчатках и соответствующей обуви, а также, по рекомендации организаторов, иметь при себе дополнительную футболку.