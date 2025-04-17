Встреча с главой МИД Армении Араратом Мирзояном на полях дипломатического форума в Анталье на минувшей неделе была довольно продуктивной.

Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной конференции со своей коллегой из Словении Таней Файон.

Он напомнил, что Азербайджан всегда являлся и остается сторонником мирного урегулирования и именно Баку являлся инициатором переговоров по мирному договору.

«Считаю, что встреча с армянским коллегой прошла довольно продуктивно. Да, возможно нам не удалось в каких-то вопросах прийти к общему знаменателю. Однако, стоит отметить, мы воспользовались возможностям Анталийского форума и обсудили ключевые моменты, провели обмен мнениями. Мы вновь подтвердили, что являемся сторонниками мира и мирного сосуществования», — сказал Байрамов.

По его словам, встреча с Мирзояном представляла важность, так как она была первой после достижения договоренности между сторонами по тексту мирного соглашения.

Отметим, что МИД Азербайджана 13 марта сообщил о завершении переговоров с Арменией по согласованию текста мирного договора.