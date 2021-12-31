Увеличилось количество стран, закупающих турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2, сыгравшие важную роль во Второй карабахской войне.

Как сообщает Анадолу, после Азербайджана БПЛА экспортируются в Украину, Польшу, Марокко, Эфиопию, Казахстан, Кыргызскую Республику, Туркменистан, Тунис, Ливию, Ирак и Сирию.

Кроме того, в них заинтересованы Венгрия, Сербия, Нигерия, Ангола, Катар и Албания.

Следует отметить, что первым покупателем БПЛА стал Азербайджан, сыгравший важную роль в достижении победы в 44-дневной Отечественной войне.

В настоящее время ведется разработка беспилотника Bayraktar TB3, который может взлетать и приземляться как с взлетно-посадочной полосы, так и с палуб боевых кораблей.