128-я отдельная горно-штурмовая бригада ВС Украины задействует «Байрактары». Одно из успешных поражений этим дроном вражеского танкового взвода произошло 7 марта.

Попасть из бригадной артиллерии в три российских танка Т-80, которые обстреливали наши позиции, было невозможно из-за особенностей рельефа, поэтому дрон подняли в воздух — и за несколько минут цель была уничтожена противотанковой ракетой с высоты около двух километров.

Ранее Вооруженные Силы Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс «Бук» российских оккупантов с помощью ударного беспилотника Bayraktar. (unian.net)