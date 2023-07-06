Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что Джо Байдену докладывают о расследовании про найденный в Белом доме кокаин. Об этом сообщает РИА Новости.

Жан-Пьер подчеркнула, что Белый дом уверен в том, что Секретная служба выяснит обстоятельства попадания наркотического вещества в резиденцию президента.

«Президент следит за всеми сообщениями, ему докладывают о том, что известно на данный момент», — заявила Жан-Пьер.

По ее словам, в выходные президента и членов его семьи не было в резиденции в Вашингтоне, они покинули Белый дом в пятницу и вернулись во вторник. Вещество, по словам Жан-Пьер, обнаружили в западном крыле, где всегда много персонала и посетителей. (gazeta.ru)