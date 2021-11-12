Выступая 11 ноября в честь Дня ветеранов президент США Джо Байден своими словами о темнокожем баскетболисте, игроке так называемой Negro leagues, вызвал волну критики в свой адрес.

«Я взял на вооружение подход великого негра — в то время питчера в Negro leagues — впоследствии он стал отличным питчером профи в Высшей лиге бейсбола после Джеки Робинсона. Его звали Сэтчел Пейдж»,— приводит слова американского лидера пресс-служба Белого дома.

Байден таким образом хотел подчеркнуть, что бейсболист, несмотря на возраст (47 лет), удачно бросил мяч и сам он намерен поступить соответствующим образом. Ремарка также относилась к отпраздновавшему 95-летие Дональду Блинкену, американскому посла и отцу госсекретаря Энтони Блинкена.

Выражение президента подверглось бурным обсуждениям в Соединенных Штатах. СМИ внесли его в список «самых значительных промахов» Байдена, а хештег RacistJoe попал в тренды американского Twitter. (iz.ru)