Эскалация на Ближнем Востоке стремительно выходит из-под контроля, а политика администрации действующего президента США Джо Байдена по умиротворению Ирана в надежде избежать большой войны в регионе ведет к обратному эффекту. Об этом пишет бывший заместитель советника по национальной безопасности Кэтлин Макфарленд для Fox News.

«Политика президента Джо Байдена не убедила Иран стать ответственной державой, она придала смелости Ирану и его прокси-силам начать все более агрессивные действия», — говорится в тексте.

Если Иран или его прокси-силы потопят американский корабль или США понесут потери в живой силе, то Вашингтон будет втянут в войну, которую он не хочет и к которой не готов, отмечается в материале. По мнению автора, такого развития событий можно было избежать, если бы курс экс-президента Трампа на Ближнем Востоке сохранялся.

Автор также отмечает, что действия США и Великобритании не наносят достаточный ущерб хуситам, в то же время заставляя их «поднимать ставки».

«Это чудо, что до сих пор не было массовых потерь. Это заслуга наших вооруженных сил, особенно нашего ВМФ. Но рано или поздно ракета пробьет нашу оборону, поразит цель и потопит корабль. Будут масштабные потери американцев и их союзников. Тогда мы окажемся в состоянии войны – той самой войны, которую администрация Байдена изо всех сил старалась избежать», — пишет Макфарленд.

Для того, чтобы избежать втягивания Соединенных Штатов в более крупную войну на Ближнем Востоке, Вашингтону нужно как можно скорее вернуться к мерам по сдерживанию своих противников, констатирует автор.