В Испании по сей день продолжается расследование одного из крупнейших коррупционных скандалов в истории страны. К сожалению, развился он на футбольном поприще, а инициатором стала именитая «Барселона». Ранее общественность уже была шокирована подозрениями в подкупе вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры. Теперь же клубу предъявили обвинение в совершённом преступлении, и, кажется, правоохранительные органы настроены серьёзно.

Первая информация о взяточничестве появилась в феврале — марте 2023 года. Тогда испанская прокуратура сообщила, что руководство каталонского клуба имело устное соглашение с Негрейрой о том, что функционер будет совершать действия, «выгодные Барселоне в судействе».

Согласно заявлением следователей, в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил от руководства «Барселоны» более 6 с половиной миллионов за якобы «консультационные услуги». Такие же показания дал сам Негрейра, сетуя на то, что полученные деньги не являлись взяткой за «благосклонность». Вскоре под обвинением оказались непосредственно Хосе Мария Энрикес, Жозеп Бартомеу и Сандро Росель — бывшие президенты команды.

Параллельно с расследованием в Испании к делу подключился УЕФА. В прошлом сезоне клуб могли лишить очков и запретить участвовать в Еврокубках, но ассоциация решила не «рубить сплеча» и не стала применять санкции по отношению к команде.

Теперь же ситуация приняла новые обороты. «Барселоне» предъявили обвинение в подкупе уже экс-вице-президента технического комитета судей. Как сообщает издание El Debate, за всё время Негрейра получил около 7,5 миллиона евро от руководства команды. Во взяточничестве подозревают не только непосредственных фигурантов дела, но и сына Хосе Негрейры, Хавьера Энрикеса Ромеро.

Команда может отделаться не только снятием очков, но и исключением из еврокубков и… вылетом во второй дивизион.

Однако в самой «Барселоне» заявили об отсутствии уведомления о выдвинутых обвинениях по делу Негрейры. (sovsport.ru)