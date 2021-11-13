Президент США Джозеф Байден заявил, что мировых запасов нефти достаточно, чтобы не закупать ее у Тегерана, передает Интерфакс.

«В соответствии с предыдущими определениями, имеется достаточный запас нефти и нефтепродуктов из других стран, помимо Ирана, чтобы позволить значительно сократить объем нефти и нефтепродуктов, закупаемых в Иране иностранными финансовыми учреждениями или через них», — подчеркнул он.

Отмечается, что Белый дом должен каждые шесть месяцев подтверждать, что мировых поставок нефти достаточно для сохранения санкций против Ирана, введенных в 2012 году.

Ранее сообщалось, что в марте 2021 года США впервые с 1991 года импортировали нефть из Ирана. Об этом свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Так, в марте среднесуточные поставки составили 33 тысячи баррелей.

Отметим, что в последний раз Иран поставлял нефть в США в ноябре 1991 года. Объем составил 64 тысячи баррелей в сутки (aif.ru)