Американская администрация открыта для рассмотрения идеи введения дополнительных санкций в отношении России, и США будут консультироваться по этому вопросу с партнерами по Группе семи (G7) промышленно развитых держав. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден, отвечая в Белом доме на вопрос журналистов о намерении ЕС применить шестой по счету пакет ограничительных мер против России.

«Что касается дополнительных санкций. Мы всегда открыты для дополнительных санкций», — подчеркнул американский лидер.

«Я вел консультации, буду говорить с [лидерами других стран — членов] G7 на этой неделе относительно того, что мы будем делать или не делать», — отметил Байден.