Президент США Джо Байден приветствовал итоги голосования в Генеральной Ассамблее ООН, осудившей попытку Москвы аннексировать украинские территории, заявив, что «Россия не может стереть с карты суверенное государство».

«Сегодня подавляющее большинство мирового сообщества – страны из каждого региона, большие и малые, представляющие широкий спектр идеологий и государственных устройств – проголосовало в защиту Устава ООН и осудило незаконную попытку России аннексировать украинскую территорию силой», – заявил Байден.

Он отметил, что 143 страны выступили на стороне свободы, суверенитета и территориальной ценности – даже больше, чем 141 страна, проголосовавшая в марте за безоговорочное осуждение войны России против Украины. Только четыре страны выступили на стороне России: Беларусь, КНДР, Никарагуа и Сирия.

«Посягая на основные принципы Устава ООН, Россия разрушает самые основы международного мира и безопасности», – продолжил Байден.

По его словам, ставки в этом конфликте очевидны для всех, и мир послал четкий сигнал в ответ.

«Россия не может стереть с карты суверенное государство, – сказал Байден. – Россия не может изменять границы силой. Россия не может захватывать территорию другой страны. Украина имеет те же права, что и любая другая суверенная страна. Она должна иметь возможность выбирать свое будущее, а ее народ должен иметь возможность жить в мире в пределах ее международно признанных границ».

«Вместе с Генеральной Ассамблеей ООН мы не потерпим незаконных попыток аннексии или кражи земли соседней страны с применением силы, – заявил Байден. – Мы будем отстаивать международное право, Устав ООН, права и защитные меры, которые он предоставляет Украине и ее народу, как и любому государству и народу». (Голос Америки)