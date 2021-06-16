Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с американским коллегой Джо Байденом они договорились о возвращении послов двух стран на места своей работы — в Москву и Вашингтон.

«Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон — российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен», — сказал российский лидер журналистам по итогам саммита РФ — США в Женеве.

Он уточнил, что послы «возвращаются к месту своей службы».

Конкретные сроки возвращения послов США и РФ на места своей работы, в Москву и Вашингтон соответственно, являются техническим вопросом, добавил российский лидер.

«Когда конкретно — завтра, послезавтра — это вопрос чисто технического характера», — сказал Путин.