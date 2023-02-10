Президент Джо Байден заявил, что не считает, что недавний полет китайского аэростата-шпиона над территорией США, который затем был сбит над Атлантическим океаном, привел к серьезной бреши в системе безопасности, сообщает Голос Америки.

Байден, который пытается поддерживать каналы связи с Китаем и не допустить, чтобы напряженность с Пекином вышла из-под контроля, заявил в интервью телекомпании Noticias Telemundo, что он не жалеет о том, что шар был сбит только тогда, когда он оказался над океаном.

«Здесь нет серьезной бреши в системе безопасности, – сказал Байден. – Это нарушение международного права. Это наше воздушное пространство. И как только происходит вход в наше воздушное пространство, мы можем делать с ним все, что хотим».

По словам президента, представители военных опасались, что если сбить аэростат над сушей, его части могут упасть на населенный район.

«Это была гигантская штука. Что будет, если она упадет на школу в сельской местности? Что произойдет, если она упадет? Я сказал им: как только вы сможете его сбить, сбивайте. Они приняли мудрое решение. Они сбили его над водой и подняли большинство частей, и теперь все в порядке», – сказал Байден.

Байден приказал сбить аэростат 2 февраля, когда он пересек границу на северо-западе США, но согласился с просьбой американских военных не предпринимать никаких действий, пока он не окажется над водой.

Аэростат высотой 61 метр вместе с закрепленными под ним электронными устройствами был сбит американским истребителем у побережья Южной Каролины 4 февраля. Американские военные попытались поднять как можно больше деталей.

США заявили, что флот аэростатов функционирует под управлением Народно-освободительной армии Китая и используется в целях шпионажа, будучи оснащенным высокотехнологическим оборудованием, предназначенным для сбора секретной информации по всему миру.

Аналогичные аэростаты были замечены над пятью континентами, сообщили чиновники.