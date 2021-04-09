Байден запросил 715 млрд долларов на сдерживание России и Китая

Президент США Джо Байден просит Конгресс выделить Пентагону 715 млрд долларов, в том числе на сдерживание угрозы, исходящей, по мнению Вашингтона, от Китая и России.

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в проекте президентского бюджета, опубликованном на сайте Белого дома.

«Президентский запрос на 2022 год включает выделение $715 миллиардов министерству обороны США… Это включает сдерживание Китая. В запросе содержится акцент на противодействие угрозе со стороны Китая как главной задачи Пентагона. Министерство обороны также будет стремиться сдерживать дестабилизирующее поведение со стороны России», — сказано в документе.