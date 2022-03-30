Президент США Джо Байден поставил подпись под законом, согласно которому линчевание признается федеральным преступлением на почве ненависти. Об этом, как сообщает «Газету.Rу«.

Во время церемонии подписания соответствующего документа в Белом доме глава государства назвал линчевание «террором».

«Линчевание было чистым террором, чтобы навязать ложь о том, что не все принадлежат Америке, не все созданы равными. Террор, чтобы систематически подрывать с трудом отстаиваемые гражданские права», — заявил американский лидер.

Также в ходе церемонии подписания вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис напомнила, что закон о борьбе с линчеванием вносился в Конгресс США свыше 200 раз.